سياسة
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تركيا وقطر تبحثان استعدادات تأمين كأس العالم لكرة القدم
أجرى وفدان تركي وقطري في الدوحة مباحثات أمنية ضمن استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تشارك فيها تركيا على عدة مستويات.
تركيا وقطر تبحثان استعدادات تأمين كأس العالم لكرة القدم
تناولت المباحثات "أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل" / AA
6 يونيو 2022

أجرى وفدان تركي وقطري في العاصمة الدوحة الأحد مباحثات أمنية ضمن استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان أن ‏الوفد القطري ترأسه "اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر".

وأضافت الوزارة أن "الوفد التركي ترأسه محترم إنجة نائب وزير الداخلية التركي".

وتناولت المباحثات "أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين وضمان أمن بطولة نهائيات كأس العالم في قطر.

ووقعت وزارتا الداخلية التركية والقطرية سابقاً اتفاقية لتنظيم الفاعليات الكبرى التي تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

وستستضيف قطر بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022 بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخباً، لتكون أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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