جدد مستوطنون إسرائيليون الاثنين اقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن ما يزيد على 160 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد في غضون ساعة واحدة.

وأضافت: "من بين المقتحمين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك".

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات كبيرة بحراسة الشرطة الإسرائيلية من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وكانت جماعات إسرائيلية دعت لاقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد نزول التوراة الذي بدأ الأحد وينتهي الاثنين.

والأحد قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 634 مستوطناً اقتحموا المسجد.

وحذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وجاء التحذير في بيان مشترك صدر الأحد عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وبدأت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في 2003 بقرار أحادي من الحكومة الإسرائيلية من دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.