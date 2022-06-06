سياسة
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الهند تسعى للتهدئة بعد تنديد دول وشعوب عربية بالتصريحات المسيئة إلى الإسلام
سعت الحكومة الهندية لتهدئة الغضب داخلياً وخارجياً بعد أن أدلى مسؤولان بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتصريحات مسيئة إلى النبي محمد، فيما تتزايد مخاوف من عواقب اقتصادية على خلفية الإساءات.
الهند تسعى للتهدئة بعد تنديد دول وشعوب عربية بالتصريحات المسيئة إلى الإسلام
شارك بعض أبرز المسؤولين في الهند في إدارة الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع عدة دول، من بينها قطر والسعودية وعمان والإمارات وإيران / AP
6 يونيو 2022

سعت الحكومة الهندية الاثنين لتهدئة الغضب في الداخل والخارج بعد أن أدلى مسؤولان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتصريحات مسيئة إلى النبي محمد، فيما اعتقلت السلطات 38 شخصاً في أعمال شغب نشبت بسبب التصريحات.

وجاءت الاعتقالات في مدينة كانبور شمال البلاد في إطار محاولات لاحتواء توتر ديني يتصاعد بين الحين والآخر في البلاد وأجَّجه إدلاء مسؤولين في الحزب الحاكم بتصريحات تسببت في غضب واسع النطاق بين المسلمين في الهند وفي الخارج، ويجري التخطيط لتنظيم احتجاج في وقت لاحق في مومباي.

وشارك بعض أبرز المسؤولين في الهند في إدارة الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع عدة دول، من بينها قطر والسعودية وعمان والإمارات وإيران التي طالبت باعتذار من الحكومة لسماحها بصدور مثل تلك التصريحات.

وخلال مطلع الأسبوع جرى استدعاء الدبلوماسيين الهنود في دول الخليج والدول الإسلامية المجاورة للاحتجاج على تصريحات مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا.

كذلك نددت منظمة التعاون الإسلامي ومقرّها السعودية بهذه التصريحات من دون أن تحدّد الإهانة، قائلة إنها تأتي في "سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة إلى الإسلام في الهند، وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم".

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن التغريدات والتصريحات المسيئة لا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة.

وعلّق حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم عضوية المتحدثة باسمه نوبور شارما بسبب تعبيرها عن "آراء مخالفة لموقف الحزب"، كما فصل مسؤولاً آخر.

واعتُبرت تصريحات شارما سبباً في اندلاع صدامات في ولاية أوتار براديش الهندية الجمعة، وطالبت عدة منظمات إسلامية هندية بتوقيفها.

وقال حزب مودي الذي يُتهم باستمرار باستهداف المسلمين في البلاد إنه "يحترم جميع الأديان".

ويشكل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

ومن المتوقع تنظيم احتجاجات على التصريحات المسيئة في العاصمة المالية مومباي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

من جانبه قال مسؤول كبير في سفارة قطر بنيودلهي إن على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن تنأى بنفسها علناً عن تلك التصريحات.

وتابع: "إيذاء مشاعرنا الدينية يمكنه أن يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية"، مضيفاً أن بلاده تتحرى عن تقارير عن مقاطعة بعض ملاك المتاجر في قطر للبضائع الهندية.

ويقدّر حجم التجارة الهندية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت وقطر والسعودية والبحرين وعمان والإمارات، بنحو 90 مليار دولار خلال عامَي 2020-2021.

كما يشكل الهنود نحو مليون من إجمالي عدد سكان قطر البالغ 2.8 مليون نسمة.

ووثق رئيس الوزراء الهندي مودي في السنوات القليلة الماضية العلاقات الاقتصادية مع الدول الغنية بالطاقة في منطقة الخليج، وهي المصدر الرئيسي لواردات بلاده من الوقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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