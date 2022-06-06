سياسة
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لافروف يندد بإغلاق دول أوروبية المجال الجوي أمام طائرته نحو صربيا
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منع ثلاث دول من شرق أوروبا مرور طائرته في طريقها إلى صربيا بأنه إجراء "غير مسبوق" وأضاف أنه لم يتلقَّ تفسيراً بعدُ لذلك.
لافروف يندد بإغلاق دول أوروبية المجال الجوي أمام طائرته نحو صربيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف / Others
6 يونيو 2022

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين قرار عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منع طائرته المرور عبر أجوائها إلى صربيا "بأنه تصرف "غير مسبوق".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي إن الغرب يرسل إشارة إلى موسكو بأنه "سيواصل الضغط على روسيا بأي وسيلة"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن الغرب "يريد أن يحكم العالم من خلال مبادئه الخاصة".

وفي السياق شدد لافروف على أن العلاقات الروسية-الصربية "لن تتأثر بعد إلغاء زيارتي إلى بلغراد".

وتابع: "نأمل عدم إغلاق الأجواء الأوروبية أمام طائرة وزير خارجية صربيا عند زيارته لروسيا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية الروسية أنه جرى إلغاء زيارة لافروف إلى صربيا، في أعقاب إغلاق بعض الدول الأوروبية المجال الجوي أمام طائرته.

وتتخذ الدول الأعضاء في حلف الناتو إجراءات من شأنها التضييق على موسكو ومسؤوليها، في محاولة لردع الرئيس الروس فلاديمير بوتين عن استكمال عملياته العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط لوقف الهجوم تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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