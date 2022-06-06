قال إبراهيم النحاس، عضو مجلس الشورى السعودي، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة تأجلت للشهر المقبل، حتى تكتمل الاستجابة لطلبات الرياض.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها النائب مع برنامج "هنا الرياض"، على قناة الإخبارية السعودية في وقت متأخر من مساء الأحد.

وجاء حديث النحاس تعليقاً على سؤال مقدم البرنامج عن "حديث مصادر أمريكية عن تأجيل زيارة بايدن للشهر المقبل بدلاً من الحالي حتى تكتمل الترتيبات لزيارة السعودية".

والسبت أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن "البيت الأبيض قرر تأجيل جولة بايدن الشرق أوسطية المرتقبة من يونيو/حزيران الجاري إلى يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى توسيعها لتشمل السعودية وإسرائيل".

وقال النحاس إن التأجيل الأمريكي جاء "حتى تكتمل الاستجابة للطلبات السعودية، هذا هو الأصل".

وقاطعه مقدم البرنامج قائلاً: "هكذا جاءت تكتمل الترتيبات"، ليعقب النحاس قائلا: "نعم تكتمل الترتيبات بما يتوافق مع مصالح المملكة والإقليم، هذا هو الأصل، والذهاب بعيداً للقضايا التي تثار في هذه المنطقة".

وأضاف: "لذلك نحن في المملكة ذاهبون للعمل مع من يستطيع العمل لخدمة المصالح المشتركة، وخدمة الشعبين (...) والقضايا الرئيسية التي ستخدم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

وأكّد أن زيارة بايدن المحتملة للسعودية "ستضيف كثيراً للمنطقة والولايات المتحدة والسعودية".

وشهدت العلاقات السعودية-الأمريكية خلال الآونة الأخيرة "تباينات وفتوراً ووجهات نظر مختلفة" في عدة قضايا، وفق مراقبين، غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا زيارات متبادلة لمسؤولين وبرلمانيين وأحاديث عن أول زيارة من بايدن للمملكة.