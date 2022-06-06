سياسة
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"خطوة عدائية".. 3 دول أوروبية تغلق أجواءها أمام طائرة لافروف والكرملين يندد
أغلقت بلغاريا ومقدونيا الشمالية و مونتينيغرو أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أثناء توجهه إلى صربيا. فيما اعتبرت موسكو إغلاق الدول الثلاث مجالها الجوي أمام طائرة لافروف خطوة "عدائية".
"خطوة عدائية".. 3 دول أوروبية تغلق أجواءها أمام طائرة لافروف والكرملين يندد
بلغاريا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو تغلق أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف / AFP
6 يونيو 2022

نددت موسكو الاثنين بإغلاق ثلاث دول أوروبية مجالها الجوي أمام طائرة كان يفترض أن تقلّ وزير خارجيتها سيرجي لافروف، المستهدف بعقوبات أوروبية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، في زيارة إلى صربيا، معتبرة ذلك خطوة "عدائية".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده بشكل عاجل عبر الإنترنت: "ما حدث لم يكن من الممكن تخيّله"، وأضاف: "حُرِمَتْ دولة ذات سيادة حقَ المضي قدماً بسياستها الخارجية" وندد بما اعتبره "مشيناً".

وأغلقت بلغاريا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو، والدول الثلاث أعضاء في الحلف الأطلسي، مجالها الجوي أمام طائرة لافروف التي كان من المقرر أن تنقله إلى صربيا في زيارة ليومين، على ضوء العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا بعد شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "أعمالاً عدائية كهذه ضد بلدنا يمكنها أن تتسبب في مشاكل معيّنة.. لكن لا يمكن أن يمنع دبلوماسيتنا من مواصلة عملها".

وأعلنت وزارة الخارجية البلغارية، في بيان، أنها "لم تعطِ الإذن الدبلوماسي لتحليق الطائرات الروسية فوق الأراضي البلغارية"، مؤكدة أن القرار "مطابق لنظام العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا".

كذلك أبلغت مقدونيا الشمالية ومونتينيغرو السفارتين الروسيتين بقرار مماثل.

واضطر لافروف إلى إلغاء زيارته لصربيا حيث كان من المقرر أن يلتقي في بلغراد الرئيس الصربي ألكسندر فويتشيتش ووزير الخارجية نيكولا سيلاكوفيتش وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بورفيريجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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