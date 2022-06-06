استقال ماتان سيدي، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، من منصبه، اليوم الاثنين.

وهذه هي الاستقالة الرابعة في غضون شهرين، في صفوف معاوني بينيت، بعد استقالة مستشارته السياسية شمريت مئير ورئيس ديوانه تال غان تسفي، ومساعدته الشخصية نعومي ساسون.

وكان "سيدي" (26 عاماً)، قد تولّى منصبه بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل سنة، بعد أن عمل مع بينيت في مناصب أخرى.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن سيدي، قوله: "حان الوقت للانتقال إلى سُبل وتحديات جديدة".

وعقّب بينيت على استقالة سيدي بقوله: "أنا سعيد من أجله لأنه بعد سنوات عديدة من العمل الشاق هو الآن عازم على التطور في القطاع الخاص"، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وحسب هيئة البث فسيخلف سيدي، في منصب المتحدث السياسي باسم رئيس الوزراء، يوتام بن يتسحاق.

ولم توضح هيئة البث الإسرائيلية سبب استقالة "سيدي".