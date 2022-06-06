سياسة
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رفض عربي وإسلامي متواصل للتصريحات الهندية المسيئة إلى النبي محمد
أدان كل من باكستان وسلطنة عمان ومجلس الشورى القطري وحركة طالبان في بيانات متفرقة الاثنين الإساءة إلى النبي محمد من مسؤول الإعلام بالحزب الحاكم في الهند، فيما سبق ذلك إدانات من عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية.
رفض عربي وإسلامي متواصل للتصريحات الهندية المسيئة إلى النبي محمد
تواصل ردود الفعل الغاضبة من التصريحات الهندية المسيئة إلى النبي محمد / AA
6 يونيو 2022

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالتعليقات المسيئة لنبي الإسلام محمد، التي أدلى بها مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، عن انزعاجه من "تصاعد العنف الطائفي والكراهية ضد المسلمين في الهند".

من جانبها، أبلغت سلطنة عمان الاثنين سفير الهند لديها، استنكارها "التصريحات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين".

ورحبت السلطنة، بوقف الهند المسؤول عن هذه التصريحات المسيئة وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

في السياق، أعرب مجلس الشورى القطري الاثنين عن استنكاره للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم.

وخلال الجلسة الأسبوعية العادية للمجلس، قال رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، إن "الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة إلى الإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين فيها والتضييق عليهم".

ودعا الغانم، السلطات الهندية إلى ضرورة التصدي بحزم لهذه الإساءات ولكل أشكال التطاول على الرسول محمد والدين الإسلامي، وضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته.

كما طالبت حركة طالبان في أفغانستان الاثنين الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات بحق المتعصبين ضد الدين الإسلامي.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر تويتر: "ندين بشدة استخدام أحد مسؤولي الحزب الحاكم في الهند كلمات مهينة لنبي الإسلام".

وأضاف مجاهد: "نحث الحكومة الهندية على عدم السماح لمثل هؤلاء المتعصبين بإهانة الدين الإسلامي المقدس وإثارة مشاعر المسلمين".

وخلال اليومين الماضيين، أثارت التصريحات الهندية، رفضاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدانتها قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، إضافة إلى مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، في بيانات منفصلة.

كما استدعت وزارات الخارجية في قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديهم، وسلموهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة إلى النبي محمد، حسب بيانات منفصلة.

وجراء ردود الأفعال العربية والدولية، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق إعلام محلي.

والاثنين، رفضت نيودلهي، البيانات العربية والدولية الواسعة المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد، وقالت إن الإدانات "لا مبرر لها".

وقال متحدث الخارجية الهندية، أريندام باغشي، في تصريحات صحفية، إن "بيان منظمة التعاون الإسلامي (الذي يدين الإساءة إلى النبي محمد بالهند) لا مبرر له"، واصفاً إياه بأنه "ضيق الأفق".

وشدد على أن الحكومة الهندية "ترفض رفضاً قاطعاً بيان منظمة التعاون الإسلامي"، مشيراً إلى أن نيودلهي "تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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