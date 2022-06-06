قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الاثنين إن معتقلاً مضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، يواجه وضعاً صحياً خطيراً.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، أنّ المعتقل خليل عواودة (40 عاماً)، وهو من بلدة إذن" غربي الخليل (جنوب) مُضرب عن الطعام لليوم الـ96، و"يواجه وضعاً صحياً خطيراً".

وأعلن عواودة الإضراب عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري "بلا محاكمة".

والاعتقال الإداري قرار عسكري بالحبس بلا محاكمة لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

ونقل نادي الأسير عن جواد بولس، محامي عواودة، قوله بعد زيارته للمضرب في مستشفى سجن الرملة (وسط)، إن "عواودة يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي (المحامي)، كما يشتكي من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده وتحديداً في الأطراف والعضلات".

وأضاف المحامي أن عواودة مصمم على المضي في الإضراب "حتى تحقيق مطالبه".

وعواودة، معتقل منذ تاريخ 27 ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 682، من 4600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.