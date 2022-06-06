سياسة
2 دقيقة قراءة
96 يوماً.. وضع صحي خطير للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة
قال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقل خليل عواودة، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 96 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري، يواجه وضعاً صحياً خطيراً.
96 يوماً.. وضع صحي خطير للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهر / وسائل إعلام فلسطينية
6 يونيو 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الاثنين إن معتقلاً مضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، يواجه وضعاً صحياً خطيراً.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، أنّ المعتقل خليل عواودة (40 عاماً)، وهو من بلدة إذن" غربي الخليل (جنوب) مُضرب عن الطعام لليوم الـ96، و"يواجه وضعاً صحياً خطيراً".

وأعلن عواودة الإضراب عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري "بلا محاكمة".

والاعتقال الإداري قرار عسكري بالحبس بلا محاكمة لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

ونقل نادي الأسير عن جواد بولس، محامي عواودة، قوله بعد زيارته للمضرب في مستشفى سجن الرملة (وسط)، إن "عواودة يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي (المحامي)، كما يشتكي من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده وتحديداً في الأطراف والعضلات".

وأضاف المحامي أن عواودة مصمم على المضي في الإضراب "حتى تحقيق مطالبه".

وعواودة، معتقل منذ تاريخ 27 ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 682، من 4600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us