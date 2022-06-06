سيُعاد تثبيت تمثال "نطحة رأس" نفذها الفرنسي زين الدين زيدان ضد الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 2006 في كرة القدم، بالمتحف الرياضي الجديد في قطر، بعد إزالته من كورنيش الدوحة عام 2013، حسبما أعلن مسؤولون الاثنين.

وكان التمثال البرونزي بارتفاع خمسة أمتار للفنان الفرنسي الجزائري الأصل عادل عبد الصمد، قد اشترته هيئة متاحف قطر في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأزالت قطر التمثال بعد أقل من شهر على وضعه بالقرب من البحر في العاصمة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر "شعرنا بأنه كان في المكان الخاطئ وسيُنقل. نخطّط لوضعه في متحف 3-2-1" الذي افتُتح في نهاية مارس/آذار الماضي.

وتابعت "مع منحوتة زين الدين زيدان سنتحدث عن الضغط النفسي على الرياضيين في البطولات الكبرى وأهمية التطرّق إلى مسائل الصحة العقلية".

وتجسّد المنحوتة اللحظة التي أذهلت الجميع عندما نطح زيدان المدافع ماتيراتزي لتلفظه بعبارات نابية بحقه، قبل أن يُطرد وتحرز إيطاليا اللقب الرابع في تاريخها بعدها بركلات الترجيح.

وأضافت الشيخة المياسة: "الفن مثل أي شيء آخر هو مسألة ذوق"، مضيفة ان "المجتمعات تتطوّر.. يمكن للناس أن يبدؤوا بانتقاد شيء معيّن قبل فهمه والاعتياد عليه".

وكانت 14 منحوتة برونزية عملاقة للفنان البريطاني داميان هيرست، تركّز على مراحل نمو الجنين من الإخصاب إلى الولادة، بقيت مغطاة أمام مستشفى قيد الانشاء في قطر بين 2013 و2018.