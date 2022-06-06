أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ البرنامج الاقتصادي الذي يطبقه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استناداً إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الاثنين في المجمع الرئاسي، عقب اجتماع للحكومة.

وقال: "نطبق برنامجاً اقتصادياً يتخذ من تحقيق النمو أساساً له، وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري".

وشدد على أنّ حكومته لن ترفع أسعار الفائدة، قائلاً: "على العكس تماماً سنواصل خفض أسعار الفائدة".

ووعد الرئيس التركي برفع أسعار أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتعهد أردوغان بزيادة أجور العاملين في رأس السنة القادمة، استناداً إلى الأرقام التي وصل إليها الاقتصاد التركي، بما يحقق الإنصاف لهم.

وقال: "نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لوقف ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة أجور جميع الفئات من جهة أخرى".

وأكد أن تركيا أصبحت دولة ذات سيادة، تحدد بنفسها أولوياتها السياسية والأمنية، وباتت دولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها.

وعلى صعيد آخر أعلن الرئيس التركي أنهم قرروا في الاجتماع الحكومي، اعتماد جميع مؤسسات الدولة اسم "Türkiye" في مراسلاتها بدلاً من "Turkey" (في اللغات الأجنبية).​​​​​​​