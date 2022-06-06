سياسة
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العدالة والتنمية التركي يدين الإساءة إلى النبي ويطالب الهند بحماية المسلمين
طالب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، الهند باتخاذ تدابير تجاه تنامي العداء ضد المسلمين في الهند، وأدان بشدة إساءة مسؤول وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
العدالة والتنمية التركي يدين الإساءة إلى النبي ويطالب الهند بحماية المسلمين
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية طالب الهند باتخاذ تدابير تجاه تنامي العداء ضد المسلمين في الهند / AA
6 يونيو 2022

أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك التعليقات المسيئة إلى النبي عليه السلام، التي أدلى بها مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند.

وفي تغريدة على تويتر، قال جليك: "ندين بأشد العبارات إساءة مسؤول وعضو في حزب "بي جي بي" "(بهاراتيا جاناتا) إلى نبينا"

وأكد جليك أنّ هذه الإساءة ليست موجهة إلى المسلمين في الهند فحسب بل إلى كل المسلمين في العالم.

وفي الوقت نفسه رحب جليك بإعفاء المسؤول في الحزب من مهامه وإدانة السلطات الهندية تصريحاته.

وقال جليك: "ننتظر من الحكومة الهندية اتخاذ التدابير تجاه تنامي العداء ضد المسلمين في الهند وإعطاء المسلمين الحرية في ممارسة شعائرهم"

وأمس، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإساءة مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، إلى النبي محمد والمسلمين.

ودعت "المجتمع الدولي، لا سيّما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند".

واستدعت الكويت وقطر وإيران السفير الهندي لديها، للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها مسؤول وحدة الإعلام لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في دلهي، نافين كومار جيندال، على تويتر وأساء فيها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

والأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة إلى النبي والإسلام، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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