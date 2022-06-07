سياسة
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أمريكا والسعودية تدرج 16 فرداً وكياناً في قوائم الإرهاب.. من هم؟
قررت الدول السبع المؤسِّسة لمركز استهداف تمويل الإرهاب، برئاسة الولايات المتحدة والسعودية، إدراج 16 شخصاً وكياناً في قوائم الإرهاب، لهم علاقة بإيران وداعش وبوكو حرام.
أمريكا والسعودية تدرج 16 فرداً وكياناً في قوائم الإرهاب.. من هم؟
قائمة الإرهاب التي أعلنتها رئاسة أمن الدولة السعودي تشمل ممولين لجماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي / Reuters
7 يونيو 2022

قررت الدول السبع المؤسِّسة لمركز استهداف تمويل الإرهاب، وبينهم الولايات المتحدة والسعودية، الاثنين، إدراج 16 شخصاً وكياناً في قوائم الإرهاب، وفق مصدرَين رسميّيَن.

ومركز استهداف تمويل الإرهاب، أُنشئ عام 2017، برئاسة الولايات المتحدة والسعودية، وبعضوية البحرين والكويت، وسلطنة عُمان وقطر والإمارات.

وأعلنت الخارجية الكويتية، إدراج بلادها "عدداً من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تم بالشراكة مع مركز استهداف تمويل الإرهاب واستكمالاً لجهوده، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، أن "الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب صنّفت 16 اسماً، (13 شخصاً، و3 كيانات) منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس).

وأضاف البيان أن "الأسماء المستهدفة اشتملت على 3 بينهما لبناني وإيرانيان مرتبطان بالحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين وأفغاني، وشركة واحدة، مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع: "اشتملت الأسماء المصنفة أيضاً على 6 نيجيريين ممولين منتمين لجماعة بوكو حرام الإرهابية بنيجيريا والذين أنشؤوا خلية بالإمارات لجمع الأموال للتنظيم"، دون تفاصيل أكثر بشأن مصيرهم أو الأموال المضبوطة.

كما يشمل التصنيف إدراج "جماعتين إرهابيّتين هما سرايا الأشتر، وسرايا المختار" ومقرهما إيران، ومتّهمِين من المنامة بـ"استهداف أمن مملكة البحرين، وارتكاب جرائم إرهابية".

وأوضحت رئاسة أمن الدولة السعودية، في البيان ذاته أن "هذا التصنيف يتزامن مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب".

وبموجب ذلك القرار، "يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء والكيانات المصنفة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين"، استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالمملكة، وفق بيان السعودية.

ومنذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، "نسّق المركز بالإضافة إلى التصنيف الصادر الاثنين، 6 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق 82 شخصاً وكياناً إرهابياً حول العالم"، وفق البيان.

واستهدفت تلك التصنيفات الستة منذ تأسيس المركز تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، واعتبارها جميعاً إرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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