سياسة
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"استفزازية وخطيرة".. كندا تستنكر اعتراض الصين طائراتها في المحيط الهادئ
أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرفات الطيارين الصينيين تجاه الطائرات الكندية المشاركة في مهمة للأمم المتحدة، فيما اعتبرت الصين تصرفاتها رداً على "الأعمال الاستفزازية وغير الودية الكندية".
"استفزازية وخطيرة".. كندا تستنكر اعتراض الصين طائراتها في المحيط الهادئ
ترودو: تصرفات الصين غير مسؤولة واستفزازية وسنواصل التأكيد وبقوة على أنها تعرّض الناس للخطر / Others
7 يونيو 2022

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، تصرفات الطيارين الصينيين تجاه الطائرات الكندية المشاركة في مهمة للأمم المتحدة، بأنها "غير مسؤولة واستفزازية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة مونتريال، استنكر فيه ترودو تصرفات الصين تجاه الطائرات الكندية، التي كانت تشارك في مهمة متعددة الأطراف للأمم المتحدة فوق المحيط الهادئ، لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.

وقال ترودو: "تصرفات الصين غير مسؤولة واستفزازية، وسنواصل التأكيد وبقوة على أنها تعرّض الناس للخطر، وفي نفس الوقت لا تحترم قرارات الأمم المتحدة".

والأسبوع الماضي، اتهم الجيش الكندي الطائرات الصينية بعدم اتباع معايير السلامة الدولية في عدة مناسبات، وتعريض طاقم كندي للخطر.

وقال بيان صادر عن الجيش، إن الطائرات الصينية حاولت تحويل مسار طائرة دورية كندية عن مسارها، وكان على الطاقم تغيير الاتجاه بسرعة، لتجنب الاصطدام المحتمل مع الطائرات الصينية.

وأفاد البيان بأن مثل هذه التصرفات "مثيرة للقلق وتتزايد وتيرتها".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الصين "اتخذت بسرعة إجراءات معقولة وقوية ومهنية، رداً على الأعمال الاستفزازية وغير الودية وغير المهنية الكندية".

وقال وو تشيان، في بيان، إن كندا كثّفت عمليات الاستطلاع بالقرب من الصين، بحجة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وأوضح أن كندا "ستتحمل المسؤولية عن أي عواقب وخيمة"، لما وصفه بأعمالها "الخطرة والاستفزازية".

وتطالب الصين بالسيادة على العديد من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، وتزعم أن المنطقة المحيطة بهذه الجزر هي جزء من مياهها الإقليمية ومجالها الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، إن الطائرات العسكرية الكندية كثّفت عمليات الاستطلاع و"الاستفزازات" ضد الصين "بحجة" تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مما يعرّض الأمن القومي الصيني للخطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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