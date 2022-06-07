سياسة
1 دقيقة قراءة
وزيرة الخارجية الألمانية: تركيا شريك لا يمكن الاستغناء عنه
قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن تركيا "شريك لا يمكن الاستغناء عنه". وأعلنت أنها ستبحث مع المسؤولين الأتراك، قضايا الناتو ودور الوساطة التركية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وزيرة الخارجية الألمانية: تركيا شريك لا يمكن الاستغناء عنه
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المواطنين الألمان من أصل تركي بأنهم "قوة مزدوجة" / AP
7 يونيو 2022

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا بأنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه.

جاء ذلك في بيان نشرته قبيل جولتها التي تبدأ اليوم وتنتهي في 10 يونيو/حزيران وتشمل باكستان واليونان وتركيا.

وذكرت بيربوك أنّ "الملايين في ألمانيا ينبض فيهم قلب مزدوج ألماني وتركي"، وأنّ الزمن الذي كان يُنظر فيه لهذا الأمر بأنه مشكلة صار من الماضي.

ووصفت هذا النبض المزدوج، في إشارة للمواطنين الألمان من أصل تركي، بأنه "قوة مزدوجة".

وأشارت إلى أنها ستبحث مع المسؤولين الأتراك، القضايا المتعلّقة بحلف شمال الأطلسي ومسألة انضمام السويد وفنلندا وسبل حلّ ما أسمته "حرب الحبوب المنظّمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين" ودور الوساطة التركية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومسائل خلافية مع تركيا لم تسمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us