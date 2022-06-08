أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا يتعرّضون لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم.

أجرى استطلاع الرأي موقع "Hyphen" الذي يركّز على قضايا المسلمين في بريطانيا وأوروبا، في الفترة بين 22 أبريل/نيسان و10 مايو/أيار 2022، وشارك فيه 1503 مسلمين، 700 منهم تتراوح سنّهم بين 18 و24 سنة.

وسلّط استطلاع الرأي الضوء على اندماج المسلمين مع باقي فئات المجتمع، وممارسات الإسلاموفوبيا التي يتعرّضون لها في أماكن عملهم.

وأقرّ 7 من كل 10 مسلمين من المشاركين في استطلاع الرأي بتعرُّضهم لممارسات الإسلاموفوبيا في الأماكن التي يعملون بها، وحسب نتائج الاستطلاع فإن المسلمين من أصحاب البشرة السوداء كانوا أكثر عرضة لهذه الممارسات.

وتَعرَّض 44 بالمئة من المسلمين في بريطانيا لممارسات الإسلاموفوبيا خلال تواصلهم مع العملاء أو مع أشخاص في الخارج، فيما تَعرَّض 42 منهم لها خلال الفاعليات الاجتماعية.

أما مَن تَعرَّض لهذا النوع من الممارسات خلال حصولهم على ترقيات في العمل، فبلغت نسبتهم 40%.

في المقابل أشارت نتائج استطلاع الرأي نفسه إلى زيادة اندماج المسلمين في المجتمع البريطاني، رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.