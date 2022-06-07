نجحت شركة "لينتاتك" التركية في تطوير خلية وقود يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة.

وكشفت الشركة عن منتجها الجديد خلال مناورات "أفس 2022" التي يواصلها الجيش التركي في ولاية إزمير غربي البلاد حتى 9 يونيو/حزيران الجاري.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال المدير العام لـ"لينتاتك" أونار تكين، إن الشركة أجرت تجربة ناجحة لخلية الوقود المذكورة، على طائرة مسيرة ذات جناح ثابت.

وأضاف أن الشركة تواصل النشاط في مجال تقنيات خلايا الوقود منذ قرابة 15 عاماً.

وأشار إلى أن الوقود من أكبر التحديات التي تعرقل تحليق المسيرات على مدى أطول، إذ إنه كلما أرادت هذه الطائرات التحليق لفترة أطول زاد حجم بطارياتها، وبالتالي ثقُل حملها.

ووصف تكين هذه التعقيدات بـ "الحلقة المفرغة"، مشدداً على أن تقنية خلايا الوقود قدمت حلاً لا بأس به لهذه المشكلة.

وأفاد أن "لينتاتك" نجحت في تأمين تحليق طائرة مسيرة تعمل بالطاقة الكهربائية، عبر الاعتماد بالكامل على خلية الوقود التي طوروها.

وأكد أن الشركة تهدف إلى تطوير خلية الوقود هذه بحيث يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة ذات الأحجام الكبيرة أيضاً.