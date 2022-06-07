أكد توماس هالدينوانغ، رئيس المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (BfV) في ألمانيا الثلاثاء، أن بلاده تكافح تنظيم PKK الإرهابي.

وأشار هالدينوانغ في بيان يتعلق بتقرير حماية الدستور لعام 2021 إلى أنّ تنظيم PKK الإرهابي شنّ أعمالاً عدوانية في تركيا ويواصل ارتكاب جرائم فيها.

وقال إن "أموالاً تُجمع في ألمانيا من أجل تمويل الإرهاب في تركيا، وألمانيا بالنسبة إلى PKK الإرهابي تعدّ مكان استراحة حيث يجري العمل على تأسيس منطقة تأثير سياسي (للتنظيم) فيها".

ولفت رئيس المكتب الفيدرالي إلى أنشطة تجنيد شباب من أوروبا من أجل الانخراط في صفوف "PKK" الإرهابي.

من جهتها أكّدت وزيرة الداخلية نانسي فاسير أنّ موقف بلادها لم يتغير تجاه "تنظيم PKK الإرهابي الدولي" ومواصلة محاربته.

وحسب التقرير السنوي للاستخبارات الألمانية، يتخذ 14 ألف و500 عضو في تنظيم PKK الإرهابي من ألمانيا مركزاً لجمع الأموال وممارسة الدعاية.

وحسب المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، جمع تنظيم PKK الإرهابي العام الماضي في ألمانيا تبرعات نقدية وصلت إلى 16.7 مليون يورو.

وتمكّنت السلطات الألمانية من تحديد هويات 150 شخصاً شاركوا في أعمال التنظيم الإرهابية في سوريا والعراق، ثم عادوا إلى ألمانيا.