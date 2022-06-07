بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ستيان جنسن، عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف وآخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء، أن قالن وأونال التقيا جنسن في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن اللقاء تناول مساهمات تركيا السابقة والحالية في الناتو، وجرى التأكيد على أهمية دور تركيا في الحلف.

كما ناقش اللقاء طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، وآخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما عبر الجانبان عن الآراء حول مفهوم الاستراتيجية المخطط لاعتماده في قمة الناتو المقرر عقدها في مدريد نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ولفت اللقاء إلى أن انسجام الناتو ووحدته وتضامنه ضد التهديدات الأمنية المشتركة من شأنه أن يسهم في بيئة السلام العالمي.

وأُكد خلال الاجتماع على ضرورة أن تلتزم الدول، التي ترغب في الانضمام إلى الناتو، قيم ومبادئ التحالف بشأن الإرهاب.

وأشير في اللقاء إلى أنه لا يمكن إحراز تقدم في عملية الانضمام دون اتخاذ خطوات ملموسة بشأن التنظيمات الإرهابية في سياق نوايا السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو.

وجرى التأكيد على وجوب معالجة مخاوف الأمن القومي لتركيا وأن التهديدات التي تواجهها تشكل تهديدات للحلف بأكمله.

وشُدِّد على وجوب اتخاذ موقف صارم حيال جميع أشكال الإرهاب دون أي تمييز.

وأشار الاجتماع إلى أن جهود الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تحظى بتقدير تركيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده لا يمكن أن تنظر بإيجابية إلى عضوية دول في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لم تتمكن من اتخاذ موقف صارم حيال الإرهاب.

وأكد الجانبان أن أهمية الحلف ظهرت مرة أخرى في وقت استمرت فيه الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا.