سياسة
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أبرزها أوكرانيا وسوريا.. وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان قضايا إقليمية
أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، بحثا خللاله العلاقات الثنائية وقضايا دفاعية إقليمية، أبرزها أوكرانيا وسوريا.
أبرزها أوكرانيا وسوريا.. وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان قضايا إقليمية
أقار أكد أن تركيا سترد بما يلزم على الهجمات المتزايدة شمالي سوريا / AA
7 يونيو 2022

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، العلاقات الثنائية وقضايا دفاعية إقليمية، أبرزها أوكرانيا وسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، حسب بيان صادر عن الدفاع التركية الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا قضايا ثنائية وإقليمية دفاعية وأمنية، يأتي في مقدمتها أوكرانيا وسوريا.

وشدد أقار على أهمية إعلان وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا بهدف تحسين الحالة الإنسانية الآخذة في التراجع في الآونة الأخيرة، والحد من سقوط الضحايا، وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكّد أقار أن بلاده سترد بما يلزم على الهجمات المتزايدة في شمالي سوريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن وجود الإرهابيين فيها غير مقبول.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة سابقاً بخصوص سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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