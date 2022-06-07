سياسة
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المسيّرات البحرية المقاتلة.. مجال جديد تطمح تركيا إلى الريادة فيه
استطاعت تركيا خلال سنوات قليلة تحقيق طفرة هائلة في مجال تطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة المقاتلة، حتى اكتسبت المسيّرات التركية شهرة عالمية واسعة. واليوم تسعى تركيا لكتابة قصة نجاح مشابهة بالتوجّه إلى تطوير مركبات بحرية مقاتلة غير مأهولة بشرياً.
المسيّرات البحرية المقاتلة.. مجال جديد تطمح تركيا إلى الريادة فيه
الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الفائقة تتعاون مع شركات بناء السفن لإطلاق مسيّرات بحرية مقاتلة تُصنّع محلياً في تركيا بإمكانيات وطنية / AA
7 يونيو 2022

بعد النجاح العالمي الهائل الذي حققته تركيا في مجال صناعة المسيّرات المقاتلة، تُكتب الآن قصة نجاح مشابهة بالتوجّه إلى تصنيع وإنتاج مركبات بحرية مقاتلة غير مأهولة بشرياً (المسيّرات البحرية المقاتلة).

وفي هذا السياق، تأتي الأهمية الكبيرة لمراسم الإنزال البحري للمسيّرة البحرية المقاتلة "سانجار" المصنّعة عبر التعاون المشترك بين شركتي "يونجا-أونوك" و"هافلسان" التركيتيْن للصناعات الدفاعية، نظراً إلى أنها تؤكد إمكانيات تركيا لطرق هذا المجال.

وكانت لاستراتيجية تركيا المتواصلة في صناعة المنظومات البحرية أصداء إيجابية انعكست على تطوير مركبات بحرية مقاتلة غير مأهولة بشرياً. وتتعاون حالياً شركات متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مع شركات بناء السفن لإطلاق مسيّرات بحرية مقاتلة مصنّعة محلياً بإمكانيات وطنية.

وعلى الرغم من أن رحلة تركيا في هذا المجال لا تزال في بدايتها، لن يكون من الخطأ استنتاج أن أنقرة قد تصبح رائدة بهذا المضمار لحداثته النسبية عالمياً، فالعالم بأسره لا يزال يخطو خطواته الأولى في تطوير وإنتاج المسيّرات البحرية المقاتلة.

وعند النظر إلى المسألة من زاوية أوسع، يمكن ملاحظة أن عدد الدول التي يمكنها تطوير هذا النوع من المركبات وإضافة أسلحة نووية ومنصات إطلاق صاروخي إليها، أقل من أصابع اليد الواحدة، حتى إنه يمكن القول إن تركيا قد تكون من ناحية الفرص والإمكانات، واحدة من أفضل 3 دول في هذا المجال، بجانب الولايات المتحدة والصين.

مصدر:TRT عربي
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