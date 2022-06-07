سياسة
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خبير: نقص الغذاء سيشكل الأزمة الصحية العالمية المقبلة
حذر خبير بارز في منظمة الصحة العالمية من أن تعصف أزمة نقص غذاء بالعالم، متوقعاً أن تشكّل نفس التهديد الصحي الذي نتج عن جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.
خبير: نقص الغذاء سيشكل الأزمة الصحية العالمية المقبلة
ساندز قال إن تزايد نقص الغذاء قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم مثل جائحة كورونا / Others
7 يونيو 2022

حذر خبير بارز في الصحة العالمية من أن تزايد نقص الغذاء قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم مثل جائحة كورونا.

وقال بيتر ساندز المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لرويترز في مقابلة الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي جاء نتيجة أسباب منها الحرب في أوكرانيا، ربما يؤدي إلى وفاة الملايين بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف: "يؤدي نقص الغذاء إلى أمرين، الأول أنك تواجه مأساة موت الناس جوعاً بالفعل وثانياً أيضاً، حقيقة أن أعداداً أكبر بكثير من الناس غالباً ما يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الموجودة".

وقال إن الجهود المبذولة لتحسين التأهب لمواجهة جائحة ينبغي ألا تقع في نفس الخطأ "الكلاسيكي" المتمثل في الاهتمام فقط بالأزمات التي تشبه التهديد الأخير الذي واجهه العالم.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 15 مليون شخص قد ماتوا نتيجة تفشي كوفيد-19.

وقال ساندز : "يُحتاج إلى الاستثمار لتعزيز النظم الصحية للمساعدة في الاستعداد لتداعيات نقص الغذاء، وهو جزء من اختصاص الصندوق العالمي".

ويسعى الصندوق، ومقره مدينة جنيف السويسرية، لجمع 18 مليار دولار لتعزيز الأنظمة الصحية، ومكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا، فضلاً عن التعامل مع الآثار الناجمة عن الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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