سياسة
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اتفاق على شاحن موحد للإلكترونيات بالاتحاد الأوروبي.. متى يدخل حيز التنفيذ؟
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون أنها اتفقت مع النواب الأوروبيين الثلاثاء على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف عام.
اتفاق على شاحن موحد للإلكترونيات بالاتحاد الأوروبي.. متى يدخل حيز التنفيذ؟
الإتفاق على القرار جاء وسط استياء من شركة "آبل" التي تعارض هذا الإجراء  / AFP
7 يونيو 2022

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مع النواب الأوروبيين الثلاثاء على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف عام، وسط استياء شركة "آبل" التي عارضت هذا الإجراء.

وأوضح البرلمان الأوروبي، في بيان، أن "المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن، بموجب القواعد الجديدة، إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة ومتوسطة الحجم".

وأضاف البيان أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذات والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، بغض النظر عن الشركة المصنّعة".

ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة في غضون 40 شهراً من دخول النص حيز التنفيذ، أي بحلول عام 2026.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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