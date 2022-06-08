سياسة
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المغرب.. توقيف مهرب مخدرات فرنسي تبحث عنه الإنتربول
أوقفت الشرطة المغربية مهرب مخدرات فرنسياً متورطاً في شبكة دولية ومطلوب من قبل الشرطة الدولية في مدينة الدار البيضاء.
المغرب.. توقيف مهرب مخدرات فرنسي تبحث عنه الإنتربول
الشرطة المغربية أوقفت المهرب في الدار البيضاء - صورة تعبيرية
8 يونيو 2022

أعلنت الشرطة المغربية توقيف مهرب مخدرات فرنسي متورط في شبكة دولية ومطلوب من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) الجمعة في مدينة الدار البيضاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن فرنسياً من أصل جزائري صدرت بحقه مذكرة حمراء عن الإنتربول اعتقل في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

ولم تكشف المديرية العامة للأمن الوطني هويته، لكنها أوضحت أنه اعتقل "لصلاته بشبكة إجرامية قوية للاتجار الدولي في المخدرات بين بلجيكا وفرنسا وهولندا"، حسب البيان من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الموقوف هو "نور الدين ب." وهو مهرب مخدرات فار منذ سنوات.

وذكر الموقع الإخباري المغربي "لوديسك" نقلاً عن مصدر في مديرية الأمن الوطني أن الإنتربول أصدر مذكرته الحمراء في أبريل/نيسان الماضي بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية وتهريب مخدرات.

وقال إن المشتبه به يبلغ من العمر 33 عاماً ويعتقد أنه متورط في العديد من عمليات تهريب الهيروين والكوكايين بين فرنسا وبلجيكا وهولندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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