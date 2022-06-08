سياسة
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لأول مرة في التاريخ.. علاج يشفي جميع مرضى السرطان خلال تجربة سريرية
أظهرت تجربة لعلاج واعد أُجريَت على عينة صغيرة من مرضى السرطان، أن جميع المشاركين في هذا الاختبار شُفوا تماماً من أورامهم.
لأول مرة في التاريخ.. علاج يشفي جميع مرضى السرطان خلال تجربة سريرية
جميع المشاركين في التجربة شُفُوا تماماً - صورة تعبيرية / AFP
8 يونيو 2022

شُفيَ جميع المشاركين في تجربة لعلاج مرض السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية تماماً.

وأظهرت تجربة لعلاج واعد أُجريَت على عينة صغيرة من مرضى السرطان، أن جميع المشاركين في هذا الاختبار شُفوا تماماً من أورامهم.

يُطلَق على هذا الدواء اسم "dostarlimab"، ويُباع تحت اسم تجاري هو "Jemperli"، وهو يُستخدم عادةً في علاج سرطان بطانة الرحم، ولكن هذا كان أول اختبار سريري لما إذا كان فعَّالًا أيضاً ضد أورام سرطان المستقيم.

وأشارت هذه النتائج المبكرة إلى أن العلاج مدهش الفاعلية، إذ قال فريق البحث إنها قد تكون التجربة الأولى التي يُشفى خلالها جميع مرضى السرطان.

وقال عالم الأورام الطبي لويس دياز جونيور من مركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان".

يُشار إلى أن هذه العيّنة شملت 12 مريضاً فقط، جميعهم يعانون أوراماً ذات طفرات جينية تُسمَّى "عوز إصلاح عدم التطابق" (MMRd)، شوهدت في مجموعة فرعية من نحو 5-10% من مرضى سرطان المستقيم.

وعادة ما يخضع المصابون بهذا النوع من السرطان للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي قبل الاستئصال الجراحي للورم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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