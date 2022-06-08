أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إمكانية استحداث آلية لفتح ممر آمن في البحر الأسود لنقل الحبوب والمنتجات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال جاوش أوغلو: "نتحدث عن آلية يمكن إنشاؤها بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لاستحداث ممر لنقل الحبوب، وأنقرة ترى أن هذه الآلية قابلة للتطبيق".

وأضاف: "إذا كان هناك منتجات سيستوردها العالم من أوكرانيا وروسيا فيجب علينا تمهيد الطريق لذلك معاً".

وأشار إلى وجود أجواء أكثر إيجابية مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة للعودة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وفيما يخص الملف السوري، قال جاوش أوغلو: "يجب تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا".

من جانبه، قال لافروف "نأخذ بعين الاعتبار قلق أصدقائنا الأتراك حيال التهديدات التي تشكلها القوى الأجنبية على حدودهم".

وقال لافروف إن الولايات المتحدة ترعى عدة تنظيمات في سوريا بشكل غير قانوني.

كما أعرب عن استعداد بلاده لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية، وعن جاهزيتها للقيام بذلك مع تركيا.

ولفت لافروف إلى أنه إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لإزالة الألغام فنحن جاهزون أيضاً لفتح ممر في البحر الأسود (لتصدير الحبوب).

وشدد على أن روسيا تولي أهمية كبيرة لجهود أصدقائها الأتراك الرامية إلى فتح ممر في البحر الأسود.

وأشار إلى أن الرأي العام يعرف جيداً أهداف العمليات العسكرية الروسية، وأن بلاده ستحقق هذه الأهداف.

وأكد أن بلاده تأخذ في الحسبان قلق أصدقائها الأتراك حيال التهديدات التي تشكلها القوى الأجنبية على حدودهم.

يتبع//