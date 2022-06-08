اكتملت التجهيزات للمشاركة الأولى للروبوتات في التحكيم بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لأول مرة في تاريخ البطولة الكبرى للساحرة المستديرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (THE SUN) البريطانية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو حريص على تقديم نظام "التسلل شبه الآلي" من خلال الروبوت "رجل الخط" بالمونديال الذي ستنطلق مبارياته في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بعد سلسلة من التجارب في بعض بطولات الفيفا الأخيرة.

و"رجل الخط" كان الاسم القديم للحكم المساعد، حتى ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت مهمته محصورة في التسلل وخروج الكرة من الخطوط، لكن مهامَّه توسعت منذ كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، شيئا فشيئاً حتى وصلت إلى مشاركته الفعالة في احتساب ركلات الجزاء القريبة منه.

وأعلنت لجنة الحكام بالفيفا أسماء حكام كأس العالم في قطر مؤخراً، لكنها لم تعلن استخدام تقنية روبوت "رجل الخط" ترقُّباً لاعتمادها من الفيفا رسمياً.

روبوت بـ10 كاميرات

وقالت الصحيفة إن هذا الروبوت "رجل الخط" يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية، مشيرة إلى أن استخدامه ليس وليد اللحظة بل أُجريَت عليه عدة تجارب بدأت في كأس العالم للأندية عام 2019 التي فاز بها ليفربول، وكأس العرب التي أقيمت في 4 من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر نهاية العام الماضي، وأخيرا كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الجاري بالإمارات.

وتضيف أن كل الدلائل تؤكد أن التكنولوجيا الجديدة في التسلل أسرع بكثير مما كانت عليه، في ظل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR). لذا فمن المقرَّر أن تُعتمد للاستخدام في المونديال، خلال الاجتماع العامّ السنوي المتأخر للفيفا يوم الاثنين في قطر، الذي أُجل من مارس/آذار الماضي في زيورخ بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي بييرلويغي كولينا (رئيس لجنة الحكام بالفيفا) ينتقد استخدام مصطلح "روبوت التسلل" ويرى أن الحكام والمساعدين "ما زالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في ميدان اللعب، وأن التكنولوجيا تمنحهم فقط دعماً قيماً لاتخاذ قرارات أسرع وأدقّ، بخاصة عندما يكون قرار التسلل صعباً".

وتدرّب لجنة الحكام بالفيفا حكام المونديال خلال المعسكرات التدريبية المتوالية على الاعتماد على النفس في اتخاذ القرارات التحكيمية.

التسلل الآلي بمونديال الأندية

واستُخدمَت تقنية التسلل الآلي باستخدام "رجل الخط" رسمياً لأول مرة في كأس العالم للأندية بالإمارات هذا العام، وأكدت هذه التجربة الرسمية أن سرعته في اتخاذ القرارات تفوق سرعة حكم الفيديو المساعد بكثير، إذ يُبلِغ حكم الفار بالتسلل خلال نصف ثانية فقط، من خلال تكنولوجيا حديثة ‏تعتمد على تتبُّع أطراف اللاعبين والكرة، وهما المحددان الأساسيان للتسلل.

وباختصار شديد، تنصّ المادة 11 من قانون كرة القدم على أن اللاعب يُعاقَب على وجوده في موقف تسلُّل في اللحظة التي تُلعَب فيها الكرة أو يلمسها أحد زملائه إذا شارك في اللعب النشط الفعال من خلال التداخل في اللعب أو مع المنافس أو الحصول على فرصة والاستفادة من وجوده في موقف تَسلُّل إذا ارتدّت إليه الكرة، سواء من القائمين أو العارضة أو المنافس.

ولتفعيل تقنية التسلل الآلي تُثبَّت كاميرات بموازاة خطَّي التماس حول الملعب لالتقاط حركة اللاعبين والكرة، وتعطي التقنية نحو 29 نقطة بيانات لكل لاعب من خلال تكوين تمثيلات مرئية ثلاثية الأبعاد، لتمييز ما إذا كان اللاعب متقدماً بأي جزء من جسده كما هو الحال في ألعاب الفيديو.