سياسة
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منبج.. صور تُظهر مضاد مدرعات أمريكي الصنع لدى "YPG" الإرهابي
يظهر في صور نشرتها وكالة الأناضول عناصر تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي على خط الجبهة بمدينة منبج السورية، وهم يحملون مضاد مدرعات أمريكياً من طراز تاو.
منبج.. صور تُظهر مضاد مدرعات أمريكي الصنع لدى "YPG" الإرهابي
مضاد مدرعات أمريكي لدى  تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي / AA
8 يونيو 2022

تظهر صور عناصر تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي على خط الجبهة بمدينة منبج السورية، وهم يحملون مضاد مدرعات أمريكياً من طراز تاو.

ويظهر في الصور التي نشرتها وكالة الأناضول، والملتقطة من داخل خط الجبهة في منبج، أن المضادات موجهة نحو مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني السوري.

كما يُشاهد لدى العناصر الإرهابية أسلحة خفيفة من صنع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

يذكر أن واشنطن كانت قد زودت إرهابيي "YPG" بأسلحة ثقيلة بحجة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولم تسترد تلك الأسلحة رغم وعودها بذلك.

وأواخر مايو/أيار الفائت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

ويتخذ "YPG" وهو يمثل الذراع السورية لتنظيم "PKK" الإرهابي، من منبج وتل رفعت ومناطق محيطة بها، منطلقاً لتنفيذ الهجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمالي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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