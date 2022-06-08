سياسة
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تزامناً مع ثالث أيام الإضراب.. وقفة للدفاع عن استقلالية القضاء في تونس
ندد قضاة تونسيون في وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء بانتهاك أعراضهم ومحاولة النيل من استقلالية القضاء. فيما يستمر الإضراب الذي يخوضونه لليوم الثالث على التوالي، رداً على إقالة رئيس البلاد الأسبوع الماضي 57 قاضياً على خلفية تهم مختلفة.
تزامناً مع ثالث أيام الإضراب.. وقفة للدفاع عن استقلالية القضاء في تونس
تزامنا مع ثالث أيام الإضراب.. وقفة للدفاع عن استقلالية القضاء في تونس / AFP
8 يونيو 2022

شارك عشرات القضاة، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجاً على "هتك أعراض قضاة ودفاعاً عن استقلالية مؤسسة القضاء"، بالتزامن مع إضراب يخوضه القضاة لليوم الثالث على التوالي.

ورفع المحتجون خلال التحرك الذي دعت له ناشطات نسويات، شعارات منها: "هز (ارفع) يدك على القضاء" و"أوفياء لأعراض الشرفاء" و"سلطة سلطة قضائية لا أوامر بوليسيّة".

وقالت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، في كلمة خلال الوقفة، إنه "لا يمكن إصلاح القضاء باستباحة أعراض الأشخاص".

وأضافت: "نحن ضد هذه الهجمة الشرسة ضدّ القضاء التونسي، الذي يراد تطويعه من السلطة التنفيذية المباشرة"، مشيرة إلى أنّ "المرأة القاضية كغيرها من النساء تجد نفسها حتى في المحن في وضعية تمييزية".

وتابعت: "اليوم يُرفع شعار إصلاح القضاء من رئيس الجمهورية بالوسم الأخلاقي (بهتك الأعراض).. اليوم يُستعمل جسم المرأة لرفع شعار تطهير القضاء"، وفق قولها.

وأردفت: "لسنا ضد المحاسبة، لكننا ضد انهيار الدولة.. خاصة وأن وثائق الأشخاص (التحقيق الأمني) أصبحت تُتَداول بين الناس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مؤخراً، وثيقة مسربة لتحقيق مع قاضية ضمن الموقوفين، تتعلق باتهامها في "جريمة زنا"، وهو ما اعتبره القضاة انتهاكاً لعرض زميلتهم.

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً، بتهم منها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما نفى القضاة صحته.

وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيّما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

والسبت، قررت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

والاثنين، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي، إن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب الذي يتواصل لمدة أسبوع.

ورداً على الإضراب، أمر سعيد الاثنين باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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