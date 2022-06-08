سياسة
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الأمم المتحدة تتحالف مع "أوبر" لتحقيق هدف إنساني في أوكرانيا.. ما القصة؟
تحالف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع شركة "أوبر" لسيارات الأجرة، في مشروع إنساني سيسهل تقديم مساعدات للشعب الأوكراني.
الأمم المتحدة تتحالف مع "أوبر" لتحقيق هدف إنساني في أوكرانيا.. ما القصة؟
توفّر أوبر لبرنامج الأغذية العالمي، بشكل مجاني، نسخة مخصصة له من التطبيق، ما يسمح بتنظيم عمليات التوصيل. / AP
8 يونيو 2022

أعلن برنامج الأغذية العالمي الأربعاء تحالفه مع شركة "أوبر" لسيارات الأجرة، بهدف توزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.

وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة، إلى أن "المركبات الكبيرة تجد صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في المدن، لذلك يسمح التعاون مع أوبر لبرنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق بشكل أفضل وإرسال وتتبّع موكب من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى الأشخاص المحتاجين، في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا".

وبفضل هذا التعاون، يمكن لبرنامج الأغذية العالمي أن "يقرّب مواده الغذائية من الأشخاص المحتاجين، عبر تقسيم الشحنات إلى مركبات بأحجام مختلفة، وتتبّع كل رحلة إلى وجهتها والتأكد من أن عمليات التسليم قد جرت بأمان"، حسب البرنامج الذي يتخّذ من روما مقراً له.

وأوضح البرنامج، أن هذا التعاون جرى حتى الآن في دنيبرو ولفيف وكييف.

وتوفّر أوبر لبرنامج الأغذية العالمي، بشكل مجاني، نسخة مخصصة له من التطبيق، ما يسمح بتنظيم عمليات التوصيل، ضمن دائرة نصف قطرها مئة كيلومتر حول مستودعات المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت هذه الأخيرة إلى أنها "كثفت عملياتها في أوكرانيا والدول المجاورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مضيفة أنها ستقدم بحلول نهاية يونيو/حزيران، "الغذاء والمال لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً في البلاد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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