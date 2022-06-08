سياسة
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استعداداً لضربة مستقبلية ضد إيران.. إسرائيل تطوّر مقاتلات F-35 التي تمتلكها
كشفت صحيفة إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن مؤخراً من تطوير طائرات "أف 35" لتكون قادرة على ضرب أهداف إيرانية، دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو. وذلك استعداداً لاستهداف القدرات النووية الإيرانية.
استعداداً لضربة مستقبلية ضد إيران.. إسرائيل تطوّر مقاتلات F-35 التي تمتلكها
استعدادا لضربة مستقبلية ضد إيران.. إسرائيل تُطوّر طائرات “أف 35” / Reuters
8 يونيو 2022

قالت صحيفة عبرية الأربعاء إن سلاح الجو الإسرائيلي طوّر طائرات "أف 35"، لتكون قادرة على ضرب أهداف إيرانية، دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو.

وقالت صحيفة جيروزالم بوست: "في مواجهة تطوير إيران المستمر لقدراتها النووية، طوّر سلاح الجو الإسرائيلي قدرة جديدة، تُمكّن طائراتها المقاتلة من طراز "أف 35" من الطيران من إسرائيل إلى إيران، دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو".

وأضافت: "يعتبر هذا التطوّر دفعة لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي، ويأتي في الوقت الذي زاد فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية، ضد القدرات النووية الإيرانية".

ولم تدلِ الصحيفة بتفاصيل عن التطوير الجديد للطائرة، التي استلمت إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة، عشرات منها.

وحتى الآن لم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية، ببيع هذا النوع من الطائرات، لأي دولة في الشرق الأوسط، إلا إسرائيل.

وعلى الصعيد ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أدمج مؤخراً قنبلة جديدة تزن طنا واحداً في ترسانة الأسلحة التي تستخدمها طائرات "أف 35" والتي يُمكن حملها داخل مقصورة الأسلحة الداخلية للطائرة، دون تعريض رادارها المتخفي للخطر.

وقالت: "يقال أن القنبلة، التي صنعتها شركة رفائيل للأنظمة المسلحة المتطورة (إسرائيلية مدعومة من الحكومة) مستقلة ومحمية ضد التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية".

وأضافت: "استُخدمت القنبلة مؤخراً في سلسلة من اختبارات سلاح الجو الإسرائيلي، وقُدمت نتائجها لوزير الدفاع بيني غانتس"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: "أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أربعة تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة الهجمات ضد إيران خلال الشهر الماضي".

وأكملت الصحيفة موضحة: "تضمّن التمرين الأول مواجهة أنظمة الرادار والكشف الإيرانية، مثل تلك التي تحمي منشآتها النووية، وتضمّنت الثانية محاكاة الرحلات القتالية بعيدة المدى، وتضمنت التدريبات الأخرى تدابير دفاعية ضد الأسلحة السيبرانية وأنظمة الحرب الإلكترونية، وهي وسائل يمكن أن تستخدمها إيران لتقويض عملية عسكرية إسرائيلية".

وكانت إسرائيل حذرت مراراً من أنها "لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة العسكرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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