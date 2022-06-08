تجاوزت إصابات جدري القرود، التي أُبلغت بها منظمة الصحة العالمية، 1000 حالة في التفشي الحالي خارج الدول الإفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن خطر توطن جدري القردة، في البلدان التي لم يكن ينتشر فيها من قبل، خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة.

وأبلغت 29 دولة بإصابات في الموجة الحالية، التي بدأت في مايو/أيار. ولم تبلغ أي دولة بوفيات.

وفي إفادة صحفية في جنيف، قال تيدروس أيضاً إن أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها هذا العام في إفريقيا علاوة على 66 حالة وفاة.

وأضاف "إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه إذ إن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود لأنه ظهر في البلدان الغنية".

وأوضح أن التفشي يظهر علامات على طرق انتقال المرض في بعض البلدان. وتوصي منظمة الصحة العالمية المصابين بجدري القرود بالعزل في المنزل.

وقالت روزاموند لويس، كبيرة الخبراء الفنيين بشأن جدري القرود في منظمة الصحة العالمية، إن "الاتصال الوثيق بين الأشخاص" هو الطريقة الرئيسية لانتشار جدري القردة، لكنها أضافت أن خطر الانتقال عبر الرذاذ الجوي لم يتأكد بعد. وأضافت أن العاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القرود يجب أن يستخدموا الكمامات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم الإصابات لا تزال تحدث بين الرجال المثليين، رغم تسجيل إصابات بين النساء.