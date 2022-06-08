قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا الأربعاء إن بلاده تعتقد أن تركيا على حق في تصريحاتها فيما يخص الإرهاب، مؤكداً أن كل دولة لديها مسؤولية في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب لقاء نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، في العاصمة أنقرة.

ولفت إلى أن "تركيا تولي ملف مكافحة الإرهاب أهمية كبيرة، وكذلك كل دولة تتحمل مسؤولية في هذا الشأن، بما فيها هولندا".

وأكد على أن استضافة أنقرة لمؤتمر "ويتنبرغ" التركي الهولندي، يعتبر فرصة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى عقده لقاء إيجابياً مع نظيره جاوش أوغلو.

كما أشار إلى أن العلاقات التركية-الهولندية تشمل مجالات واسعة، أبرزها التعاون في مكافحة الهجرة والأمن والاقتصاد، مؤكداً إصرار البلدين على تطوير هذه العلاقات.

وتطرق الوزير الهولندي إلى أهمية التعاون العالمي في مواجهة التحديات الدولية، لافتاً إلى دور تركيا المهم في المفاوضات الروسية الأوكرانية، وتقدم بالشكر لجاوش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان على ذلك.

كما أوضح أنه تناول مع نظيره التركي ملف انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.