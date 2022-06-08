وقفت السلطات الهندية، مسؤول الفرق الشبابية في الحزب الحاكم "BJP"، على خلفية إساءته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وحسب موقع "Opindia" الإخباري الهندي، وقفت شرطة مدينة كانبور، المسؤول عن الفرق الشبابية في حزب "بهاراتيا جاناتا / BJP" الحاكم، هارشيت سريفاستافا، بسبب تغريدة مسيئة إلى النبي.

وقال الضابط فيجاي مينا في تصريح للصحفيين: "إننا سنتحرك ضد أي شخص يحاول التلاعب بالمشاعر الدينية".

والأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل مسؤوله الإعلامي، كو مار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة إلى النبي والإسلام، وفق إعلام محلي.