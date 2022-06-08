سياسة
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الهند.. اعتقال قيادي في الحزب الحاكم بسبب الإساءة إلى النبي محمد
في الوقت الذي تتوالى فيه إدانات المجتمع الإسلامي، وقفت السلطات الهندية الأربعاء المسؤول الشبابي بالحزب الحاكم لإدلائه بتصريحات مسيئة إلى النبي محمد. مشددة على أنها ستتحرك  ضد أي شخص يحاول التلاعب بالمشاعر الدينية.
الهند.. اعتقال قيادي في الحزب الحاكم بسبب الإساءة إلى النبي محمد
الهند.. اعتقال قيادي في الحزب الحاكم بسبب الإساءة للنبي محمد / AP
8 يونيو 2022

وقفت السلطات الهندية، مسؤول الفرق الشبابية في الحزب الحاكم "BJP"، على خلفية إساءته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وحسب موقع "Opindia" الإخباري الهندي، وقفت شرطة مدينة كانبور، المسؤول عن الفرق الشبابية في حزب "بهاراتيا جاناتا / BJP" الحاكم، هارشيت سريفاستافا، بسبب تغريدة مسيئة إلى النبي.

وقال الضابط فيجاي مينا في تصريح للصحفيين: "إننا سنتحرك ضد أي شخص يحاول التلاعب بالمشاعر الدينية".

والأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل مسؤوله الإعلامي، كو مار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة إلى النبي والإسلام، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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