سياسة
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بينهم قاصرون ونساء.. إسرائيل تعتقل 690 فلسطينياً في شهر مايو
تجاوز عدد الفلسطينيين المعتقلين على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر مايو/أيار وحده، 690 فلسطينياً بينهم نساء وقاصرون، وفق ما أفادت به مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، ونُفذت أغلب حملات الاعتقال بمدينة القدس المحتلة.
بينهم قاصرون ونساء.. إسرائيل تعتقل 690 فلسطينياً في شهر مايو
بينهم قاصرون ونساء.. إسرائيل تعتقل 690 فلسطينياً خلال شهر مايو  / AA
8 يونيو 2022

قالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مايو/ أيار الماضي، نحو 690 فلسطينياً بينهم 76 قاصراً، و19 سيدة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس (غير حكومي).

وأفاد البيان بأن "السلطات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الشهر الماضي، تركزت في مدينة القدس".

وأشار إلى أن "المدينة شهدت خلال شهر مايو أعلى نسبة اعتقال إذ سُجلت401 حالة، منها 58 قاصراً، و16 سيدة".

وحسب البيان: "أصدرت إسرائيل 160 قراراً بالاعتقال الإداري دون تهمة، غالبيتها بحق معتقلين جدد".

ولفتت إلى أن "عمليات الاعتقال رافقتها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص الجيش الإسرائيلي". وذكر البيان أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية مايو الماضي، نحو 4700، منهم 32 سيدة، و170 قاصراً، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 640.​​​​​​​

وعادة ما تنفذ إسرائيل حملات اعتقال فلسطينيين، تفرج عن بعضهم بعد عدة أيام من التحقيق، فيما تحول الغالبية إلى السجون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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