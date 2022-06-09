وجّهت الصين وروسيا الأربعاء انتقادات إلى الولايات المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واتّهمتا واشنطن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وعُقدت الجلسة لمناقشة الأسباب التي دفعت بكين وموسكو الشهر الماضي إلى استخدام حقّ النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي كان من شأن تبنّيه أن يفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

وانتقد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون النهج الذي تعتمده واشنطن حيال بيونغ يانغ، قائلاً إن التوتر في شبه الجزيرة الكورية "أصبح على ما هو عليه اليوم" بسبب السياسات الأمريكية، مطالباً بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.

بدورها دعت أنّا إيفستيغنيفا نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات.

وقالت إن كوريا الشمالية تحتاج إلى مزيد من المساعدات الإنسانية وعلى الغرب أن يتوقف عن تحميل بيونغ يانغ مسؤولية التوترات.

ورفض جيفري دي لورنتيس نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى بلاده، وقال إن العقوبات الحالية وتلك المقترحة هي ردٌّ مباشر على ممارسات كوريا الشمالية.

وقال دي لورنتيس: "نسعى إلى حوار مع بيونغ يانغ من دون شروط مسبقة. لقد مررنا هذه الرسالة عبر قنوات خاصة أيضاً، بما في ذلك رسائل رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى كبار المسؤولين في كوريا الشمالية".

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم جونغ أون قد يُجري تجربة نووية سابعة.

وبرر سفير كوريا الشمالية كيم سونغ التجارب الصاروخية لبلاده بالتشديد على أن بنود ميثاق الأمم المتحدة "تنص بوضوح على أن لكل دولة حقوقاً متأصلة في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً".

جلسة الأربعاء هي الأولى التي تعين فيها على عضوين دائمين في مجلس الأمن تفسير أسباب استخدامهما حق النقض، وهي خطوة نص عليها قرار جرى تبنّيه في الجمعية العام في 26 أبريل/نيسان.

ومنذ أول استخدام لحق النقض (الاتحاد السوفيتي في العام 1946) استخدمت روسيا الفيتو 144 مرة مقابل 86 مرة للولايات المتحدة.

واستخدمت المملكة المتحدة هذا الحق 30 مرة فيما استخدمته الصين 19 مرة وفرنسا 18 مرة.