في واقعة غير مسبوقة، يواجه منتخب الإكوادور المتأهل لكأس العالم، خطر الإبعاد عن المشاركة في المونديال بقطر.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعلن القرار رسمياً بعد، لكن صحيفة "أزتيكا ديبورتيس" المكسيكية أكدت أن القرار جرى اتخاذه، وسيعلن لاحقاً.

جاء ذلك بسبب اتهامات للمنتخب، بتزوير جنسية لاعبه بايرون كاستيلو، الذي يملك في الأصل الجنسية الكولومبية، لكن جرى تجنيسه في "عملية وهمية" وفق الصحيفة.

بدأ الأمر بسعي من محامي منتخب تشيلي، إدواردو كارليزو، وهو المنتخب الذي سيتأهل لكأس العالم بدلاً من الإكوداور في حال الإطاحة به وفق هذه التقارير.

وأثبت المحامي كارليزو استناداً إلى أوراق رسمية، أن بصمات اللاعب كاستيلو غير موثقة في شهادة الجنسية التي تزعم ولادته في الإكوادور، كما أحضر وثائق أخرى تثبت ولادته في مدينة توماكو الكولومبية.

وبعد إعلان الفيفا رسمياً استبعاد الإكوادور، سيجري اعتباره خاسراً في المباريات التي شارك فيها اللاعب كاستيلو.

يترتب على ذلك، صعود منتخب تشيلي للمركز الرابع خلف البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، وتأهله للمشاركة في كأس العالم بدلاً من الإكوادور.