سياسة
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أكبر عملية في أوروبا.. ضبط كمية قياسية من "القات" الاصطناعي في إسبانيا
ضبطت السلطات الإسبانية أكثر من 3,2 طن من الكاثينونات الاصطناعية (المكون النشط من نبتة القات) في ميناء برشلونة، وأكدت أنها أكبر عملية ضبط في أوروبا لهذا المخدر.
أكبر عملية في أوروبا.. ضبط كمية قياسية من "القات" الاصطناعي في إسبانيا
ضبط أكثر من 3,2 طن من الكاثينونات الاصطناعية (المكون النشط من نبتة القات) في ميناء برشلونة / وسائل التواصل
9 يونيو 2022

أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء ضبط أكثر من 3,2 طن من الكاثينونات الاصطناعية (المكون النشط من نبتة القات) في ميناء برشلونة، مؤكدة أنها أكبر عملية ضبط في أوروبا لهذا المخدر.

وأضافت السلطات في بيان أن "الحرس المدني صادر أكبر كمية من الكاثينونات الاصطناعية المكتشفة في أوروبا حتى الآن"، بإجمالي 3,2 طن، "بقيمة سوقية تبلغ 61 مليون يورو".

والكاثينون هو مادة منبهة موجودة في القات، وهي شُجيرة منتشرة في شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تأثيرات مبهجة مماثلة لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها.

وأكد الحرس المدني أن مشتقات القات الاصطناعية "أقوى من المكون الطبيعي وأ كثر خطورة بكثير".

وتُظهر الصور التي نشرها الحرس المدني عشرات البراميل البلاستيكية التي تحتوي على المنتج على شكل أحجار بيضاء صغيرة.

وبدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام بعد عملية في فرنسا دفعت السلطات إلى التحقيق في شأن مستودع في ميناء برشلونة، في شمال شرق إسبانيا، حيث توزع المادة في بقية أوروبا.

وكانت منظمة إجرامية "عابرة للحدود" توزع المادة من خلال ثلاث شركات باستخدام وثائق مزورة. وقُبض على شخص فيما لا يزال آخرون مطلوبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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