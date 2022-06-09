سياسة
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صحيفة كويتية: تحضيرات لقمة بين وزيرَي خارجية إيران والسعودية
بدأت التحضيرات للقاء مرتقب بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بهدف حل الخلافات بين القوتين الإقليميتين بعد 5 جلسات عُقدت آخرها في بغداد.
صحيفة كويتية: تحضيرات لقمة بين وزيرَي خارجية إيران والسعودية
مصادر صحفية: التحضيرات للقاء مرتقب بين فيصل بن فرحان وحسين أمير عبد اللهيان بدأت بالفعل / AA
9 يونيو 2022

قالت صحيفة الجريدة الكويتية إن تحضيرات للقاء مرتقب بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدأت بالفعل، وإنه قد يُعقد قريباً جداً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر "رفيع" قوله إنّ هذه القمة كانت مرتقبة منذ نحو 3 أسابيع، لكنها أُجِّلت بطلب من الرياض لـ"أسباب تقنية".

وكشف المصدر للصحيفة أن الوسيط العراقي أبلغ الإيرانيين، الاثنين الماضي، بأن المملكة جاهزة لإجراء اللقاء، وردوا عليه أمس الأول بالقبول.

وأضاف أنه تقرر أن يُحدد العراقيون الزمان، وإجراء التنسيق اللازم لإتمام الخطوة التي من شأنها نقل 5 جولات من الحوار الثنائي الاستكشافي بين طهران والرياض إلى أفق جديد بهدف حل الخلافات بين القوتين الإقليميتين.

وحسب "الجريدة"، أشار إلى أن لقاء خبراء الجانبين لم يتوقّف منذ الجولة الخامسة التي عُقدت في بغداد، وتناولت إمكانية حلحلة الخلافات بمواضيع مختلفة، مثل تعاون إيران مع السعودية والأمم المتحدة في تمديد الهدنة باليمن.

وغداة توقُّع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سماع "أخبار طيبة" بشأن الحوار السعودي-الإيراني خلال الفترة القريبة المقبلة، ذكر المصدر ذاته أن طهران لم تتلقّ رداً من الرياض بعد أن جددت استعدادها لبدء إجراءات استئناف العلاقات الدبلوماسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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