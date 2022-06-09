وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة لم تُعلن مسبقاً، للقاء رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في تصريح: "تلبيةً لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، توجه إليها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، هذا الصباح في زيارة خاطفة".

وأضاف: "استُقبل رئيس الوزراء قبل قليل بحضور حرس شرف من وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد".

وتابع: "سيلتقي رئيس الوزراء في وقت لاحق من هذا اليوم، سمو الشيخ محمد بن زايد وجهاً لوجه في قصره الخاص، وسيعقد الاثنان لقاء عمل موسعاً، بحضور أفراد فريقيهما".

وأكمل: "سيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية".

ولفت مكتب بينيت، إلى أن لقاء اليوم، هو "الثالث الذي يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس/آذار في مصر".

وقال بينيت قُبيل مغادرته إلى الإمارات: "أتجه الآن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سأعبّر أمام عائلتها الملكية عن خالص تعازينا وتعازي الشعب في إسرائيل في وفاة الرئيس المرحوم سمو الشيخ خليفة بن زايد الذي ساهم في شق الطريق المؤدي إلى الشراكة الإسرائيلية-الإماراتية وهي تلك الشراكة التي نقوم بتعزيزها اليوم".

وأضاف: "سألتقي الرئيس سمو الشيخ محمد بن زايد، الذي هو عبارة عن شخصية صاحبة رؤية، وقائد شجاع. لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين".

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا في عام 2020 عن تطبيع العلاقات بينهما.