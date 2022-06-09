سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد إساءتها للنبي.. دعوة قضائية ضد المتحدثة باسم حزب مودي وتنديد في باكستان
قالت الشرطة في نيودلهي، إنها رفعت دعوى قضائية ضد المتحدثة باسم الحزب الحاكم الموقوفة عن العمل بسبب "تحريض الناس على الانقسام"، فيما تظاهر مئات من المسلمين الباكستانيين احتجاجاً على الإساءة للنبي محمد.
بعد إساءتها للنبي.. دعوة قضائية ضد المتحدثة باسم حزب مودي وتنديد في باكستان
حمل المتظاهرون في باكستان لافتات ورددوا شعارات مناهضة للهند. / AA
9 يونيو 2022

قالت الشرطة في نيودلهي، الخميس، إنها رفعت دعوى قضائية ضد المتحدثة باسم الحزب الحاكم الموقوفة عن العمل بسبب "تحريض الناس على الانقسام" على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من تسبب تصريحاتها عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في أزمة دبلوماسية.

والأسبوع الماضي، أدلت المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم، نوبور شارما، ونافين كومار جندال، رئيس وحدة الإعلام في دلهي، بتصريحات مسيئة للنبي محمد، مما أثار موجة من الإدانات الواسعة في الداخل الهندي والعالم العربي والإسلامي.

وتصاعدت دعوات في دول الخليج لمقاطعة المنتجات الهندية، فيما أوقف بهاراتيا جاناتا المتحدثة عن العمل وطُلب من المتحدثين باسمه الإدلاء بتصريحات تنم أكثر عن المسؤولية.

وذكرت شرطة دلهي، أنها سجلت اثنيتن رئيسيتين من الشكاوى على أساس "تحليل لوسائل التواصل الاجتماعي حول من يحاولون تكدير الأمن العام وتحريض الناس على الانقسام".

وأضافت الشرطة على تويتر "إحداهما متعلقة بالسيدة نوبور شارما والأخرى بحق كيانات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي سياق متصل، تظاهر مئات من المسلمين الباكستانيين، الخميس، في العاصمة إسلام آباد، احتجاجاً على التصريحات المسيئة التي أدلى بها مسؤولون من الحزب الحاكم في الهند، بشأن النبي محمد.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للهند.

والاثنين الماضي، ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالتصريحات الهجومية لمسؤولي الحزب الحاكم في الهند، وحث المجتمع الدولي على معاقبة نيودلهي "بشدة".

من جانبها، أكدت الهند أن التصريحات لا تعكس وجهات نظر الحكومة، مؤكدة اتخاذ الهيئات المعنية "إجراءات صارمة" ضد المسيئين.​​​​​​​

وقال الحزب، الأحد الماضي، إنه أوقف شارما وطرد جيندال، رداً على التصريحات المسيئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us