سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا لن تمتنع عن استخدام صلاحياتها لمنع تسليح الجزر في بحر إيجة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تنتهك حقوق أو قانون أي أحد ولا تسمح لأي أحد بانتهاك حقوقها، مشيراً إلى أن بلاده لن تتوانى عن بذل أي جهد في استخدام صلاحياتها لمنع تسليح الجزر في بحر إيجه.
أردوغان: تركيا لن تمتنع عن استخدام صلاحياتها لمنع تسليح الجزر في بحر إيجة
Turkey Greece / AP
9 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا لا تنتهك حقوق أو قانون أي أحد ولا تسمح لأي أحد بانتهاك حقوقها، لافتاً إلى أن إدراج الجزر منزوعة السلاح في إيجة ما هو إلا جهد سيكون له نهاية مأساوية.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، "نترك الأمر للمجتمع الدولي ليقرر ما يعنيه طلب 40 ألف كيلومتر من الولاية القضائية البحرية لجزيرة ميس، التي تبعد أقل من كيلومترين عن البر الرئيسي لبلدنا وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "إن إدراج الجزر المنزوعة السلاح في التدريبات المختلفة والسعي لاستخدام حلف شمال الأطلسي ودول الطرف الثالث أداة في هذا العمل غير القانوني ما هو إلا جهد سيكون له نهاية مأساوية".

وأكد أردوغان أنه "على الرغم من أن اليونان عضو أيضاً في الاتحاد الأوروبي، فإنها تواصل الضغط على الأقلية التركية التي تعيش في غرب تراقيا ورودس وكوس، متجاهلة قيم الاتحاد وحقوق الإنسان العالمية والاتفاقيات الدولية".

وتابع: "كحليف يدفع الثمن الأعلى من جميع النواحي داخل الناتو، رحبنا بهدوء باستفزازات اليونان، التي لم تستجب حتى لدعوات اجتماع وفدنا العسكري خلال العامين الماضيين.. ومع ذلك، نرى أن محاورنا (اليونان) يسيء فهم صبرنا ورباطة جأشنا".

ودعا أردوغان اليونان إلى الابتعاد عن الأحلام والخطابات والأفعال التي قد تندم عليها والعودة إلى رشدها.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة ولن تمتنع عن استخدام الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر عند الضرورة.

وفي وقت سابق الخميس، حذّر أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعياً إياها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

وقال أردوغان: "نحذّر اليونان، كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم".

ودعا الرئيس التركي اليونان إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

وأضاف: "تركيا لا تنتهك حقوق أي دولة وقوانينها، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها".

"نعمل خطوة بخطوة"

من ناحية أخرى، شدد الرئيس أردوغان، على أن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات إرهابية على حدودها الجنوبية، وستكمل الأجزاء المتبقية من "الحزام الأمني" شمالي سوريا.

وأضاف في كلمته: "نعمل خطوة بخطوة على حماية حدودنا عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us