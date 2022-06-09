قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا لا تنتهك حقوق أو قانون أي أحد ولا تسمح لأي أحد بانتهاك حقوقها، لافتاً إلى أن إدراج الجزر منزوعة السلاح في إيجة ما هو إلا جهد سيكون له نهاية مأساوية.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، "نترك الأمر للمجتمع الدولي ليقرر ما يعنيه طلب 40 ألف كيلومتر من الولاية القضائية البحرية لجزيرة ميس، التي تبعد أقل من كيلومترين عن البر الرئيسي لبلدنا وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "إن إدراج الجزر المنزوعة السلاح في التدريبات المختلفة والسعي لاستخدام حلف شمال الأطلسي ودول الطرف الثالث أداة في هذا العمل غير القانوني ما هو إلا جهد سيكون له نهاية مأساوية".

وأكد أردوغان أنه "على الرغم من أن اليونان عضو أيضاً في الاتحاد الأوروبي، فإنها تواصل الضغط على الأقلية التركية التي تعيش في غرب تراقيا ورودس وكوس، متجاهلة قيم الاتحاد وحقوق الإنسان العالمية والاتفاقيات الدولية".

وتابع: "كحليف يدفع الثمن الأعلى من جميع النواحي داخل الناتو، رحبنا بهدوء باستفزازات اليونان، التي لم تستجب حتى لدعوات اجتماع وفدنا العسكري خلال العامين الماضيين.. ومع ذلك، نرى أن محاورنا (اليونان) يسيء فهم صبرنا ورباطة جأشنا".

ودعا أردوغان اليونان إلى الابتعاد عن الأحلام والخطابات والأفعال التي قد تندم عليها والعودة إلى رشدها.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة ولن تمتنع عن استخدام الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر عند الضرورة.

وفي وقت سابق الخميس، حذّر أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعياً إياها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

وقال أردوغان: "نحذّر اليونان، كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم".

ودعا الرئيس التركي اليونان إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

وأضاف: "تركيا لا تنتهك حقوق أي دولة وقوانينها، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها".

"نعمل خطوة بخطوة"

من ناحية أخرى، شدد الرئيس أردوغان، على أن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات إرهابية على حدودها الجنوبية، وستكمل الأجزاء المتبقية من "الحزام الأمني" شمالي سوريا.

وأضاف في كلمته: "نعمل خطوة بخطوة على حماية حدودنا عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا)".