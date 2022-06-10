أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه مرشح "تحالف الشعب" للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير غربي البلاد.

ودعا أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، إلى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مخاطباً كليجدار أوغلو: "تتحجج دائماً بموعد الانتخابات القادمة، وها أنا أقول لك إن موعد الانتخابات في يونيو/حزيران عام 2023، وتقول علينا أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب أولاً، وها أنا أقول لك إن مرشح تحالفنا هو طيب أردوغان، فهيا تشجع وأعلن ترشحك للانتخابات".

ولفت إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي صرح مراراً أن مرشح "تحالف الشعب" للانتخابات الرئاسية المقبلة، هو رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن كليجدار أوغلو لم يعمل لصالح الشعب التركي طيلة مسيرته السياسية.

ووجه أردوغان دعوة لأنصار تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، إلى بذل مزيد من الجهود والعمل ليل نهار من أجل الفوز ببلدية ولاية إزمير في الانتخابات المحلية المقبلة.

كما سرد أردوغان الخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية في ولاية إزمير منذ عام 2002 حتى اليوم.

كما انتقد الرئيس التركي المعارضة، مبيناً أنها لا تملك أي استراتيجية داخلية أو خارجية تؤهلها لقيادة البلاد ومواجهة المخاطر التي تحيط بتركيا.