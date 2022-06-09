سياسة
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فاو: فاتورة الغذاء العالمية تسجل رقماً قياسياً
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي. وأعلنت في تقرير صدر اليوم توقعاتها بارتفاع الواردات الغذائية العالمية، بمقدار 51 مليار دولار مقارنة بالعام 2021.
فاو: فاتورة الغذاء العالمية تسجل رقماً قياسياً
وفق التقرير تعمل البلدان النامية على خفض وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم لعدم قدرتها على تحمل الزيادة في الأسعار / AFP
9 يونيو 2022

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الخميس إن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي قدره 1.8 تريليون دولار في 2022.

وذكرت فاو في تقرير اليوم أنه "من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية، بما قدره 51 مليار دولار مقارنة مع 2021، منه مبلغ 49 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار".

وأضافت أن "عديداً من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق.. كل من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، ستشهد زيادة في تكاليف الغذاء رغم انخفاض الكميات المستوردة".

وتنذر هذه المؤشرات بالخطر من منظور الأمن الغذائي، "إذ تدل على أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع الأسعار".

واقترحت المنظمة إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية، بهدف دعم ميزان المدفوعات للبلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد أكثر من غيرها على الواردات الغذائية كاستراتيجية لحماية أمنها الغذائي.

وتظهر معطيات التقرير، أن البلدان النامية بالإجمال تعمل على خفض وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، ما يظهر عدم قدرتها على تغطية هذه الزيادة في الأسعار.

وتوقع أن "ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية في 2022 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وأن يتراجع في الوقت نفسه استخدامها على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ عشرين عاماً".

ومن المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية للقمح بشكل طفيف هذا العام، وذلك بشكل أساسي نتيجة تراكم المخزونات المنتظرة في الصين وروسيا وأوكرانيا.

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وهما ضمن قائمة أكبر 6 مصدرين للحبوب عالمياً، تذبذباً بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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