حذرت روسيا الغرب اليوم الخميس من أن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتها التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وأن محاولات تحدي موسكو في الفضاء الإلكتروني ستُقابل بإجراءات مضادة موجهة.

يأتي التحذير بعد ما بدا أنه اختراق لموقع وزارة الإسكان الروسية في مطلع الأسبوع، إذ كان البحث عن الموقع على الإنترنت يقود إلى علامة بعبارة "المجد لأوكرانيا" باللغة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة في روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية، وألقت بالمسؤولية على أشخاص في الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وجاء في البيان: "كونوا على يقين من أن روسيا لن تترك الأعمال العدوانية دون رد.. كل خطواتنا ستكون محسوبة ومحددة وفقاً لتشريعاتنا وللقانون الدولي".

وقال البيان إن "عسكرة الغرب للفضاء الإلكتروني ومحاولات تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بعواقب لا يمكن توقعها".

وتعرضت المواقع الإلكترونية لكثير من الشركات والمؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة لمحاولات قرصنة متفرقة منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بحيث تظهر في معظم الأحيان معلومات تتعارض مع الخط الرسمي لموسكو بشأن الصراع.

واتفق قادة أوروبيون في مجال الدفاع العسكري الإلكتروني الأربعاء على أن فعالية روسيا في استخدام القدرات الرقمية في حربها ضد أوكرانيا كانت أقل بكثير من المتوقع.