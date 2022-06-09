سياسة
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بعد أعمال عنف.. الدوري الإنجليزي يعلن تدابير جديدة لكبح تجاوزات المشجعين
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نيته تطبيق تدابير جديدة لتعزيز السلامة للتصدي لسوء سلوك الجماهير قبل انطلاق الموسم المقبل. وكان السويدي روبن أولسن حارس مرمى أستون فيلا، تعرض لهجوم أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بالفوز باللقب الشهر الماضي،
بعد أعمال عنف.. الدوري الإنجليزي يعلن تدابير جديدة لكبح تجاوزات المشجعين
اجتاح مشجعو إيفرتون الملعب في غوديسون بارك بعد هدف الفوز المتأخر لدومينيك كالفرت لوين / Reuters
9 يونيو 2022

قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، إنه سيطبق تدابير جديدة لتعزيز السلامة للتصدي لسوء سلوك الجماهير قبل انطلاق الموسم المقبل إذ وافقت الأندية بالإجماع على أن الفرق الزائرة ستوفر مشرفين إضافيين لمبارياتها خارج الأرض.

وتعرض السويدي روبن أولسن حارس أستون فيلا لهجوم أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الممتاز باجتياح أرض ملعب الاتحاد الشهر الماضي.

كما اجتاح مشجعو إيفرتون الملعب في غوديسون بارك بعد هدف الفوز المتأخر لدومينيك كالفرت لوين وكذلك مع صفارة النهاية في الفوز 3-2 على كريستال بالاس، الذي ضمن له البقاء في دوري الأضواء.

كما دخل باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس، في شجار مع مشجع عندما كان يسير باتجاه غرفة الملابس بعد صفارة النهاية مما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى فتح تحقيق.

وقالت رابطة الدوري إنها تأمل أيضاً في معالجة مشكلة الألعاب النارية التي عطلت مباريات الموسم الماضي.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: "من الضروري أن يشعر الجميع بالأمان في المباراة، كما يجب تذكير المشجعين بأنه من غير القانوني دخول أرض الملعب في أي وقت... هذه المنطقة بشكل لا لبس فيه لكرة القدم ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف أن يخشى اللاعبون والمدربون ومسؤولو المباريات على سلامتهم".

"بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة في استخدام الألعاب النارية والشماريخ وكلاهما لا يعتبر جريمة جنائية فحسب، بل يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة".

وقال ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد إن اقتحام الملاعب أصبح "مشكلة" وأضاف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن الجماهير التي تجتاح الملاعب تشكل خطراً على اللاعبين والأطقم الفنية.

وقالت الرابطة إن الأندية وافقت بالإجماع على أن توفر الأندية الزائرة مشرفين إضافيين للمباريات خارج الأرض خطوة أولى من أجل تعزيز سلامة المشجعين.

وأضافت أنها ستعمل مع جميع الأطراف المعنية في اللعبة لمواصلة معالجة هذه القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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