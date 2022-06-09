سياسة
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القضاء الألماني: منفذ حادث الدهس مصاب بجنون العظمة
قال القضاء الألماني إن منفذ عملية الدهس التي وقعت في العاصمة برلين يوم الأربعاء، وتسببت في مقتل سيدة وإصابة 32 شخصاً آخرين، هو شخص "مصاب بالفصام ويعاني من جنون العظمة".
القضاء الألماني: منفذ حادث الدهس مصاب بجنون العظمة
 تسبب حادث الدعس في مقتل سيدة وإصابة 32 شخصاً آخرين / DPA
9 يونيو 2022

أعلن القضاء الألماني الخميس أن منفذ عملية الدهس في العاصمة برلين الأربعاء شخص "مصاب بالفصام ويعاني من جنون العظمة".

وقال متحدث النيابة الألمانية سيباستيان بوشنر، في تصريحات صحفية، إن القضاء "أمر بإيداع رجل يبلغ من العمر 29 عاماً في مستشفى للأمراض النفسية، إذ تشير عدد من المعطيات إلى أنه مصاب بفصام مصحوب بجنون العظمة"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الألماني.

وأضاف المتحدث أن القضاء "استبعد الدافع الإرهابي" في الحادث الذي تسبب في مقتل سيدة وإصابة 32 شخصاً آخرين بينهم شخص بين الحياة والموت و7 يعانون من إصابات بالغة.

وتابع بوشنر: "رُصدت مؤشرات أن المشتبه به يعاني من قصور نفسي هو سبب ما أقدم عليه"، حسب المصدر ذاته.

وصدم الرجل بسيارته مجموعة من 24 تلميذاً من منطقة هيسن كانوا في رحلة مدرسية إلى العاصمة الألمانية أمس ما أسفر عن مقتل معلمتهم التي كانت ترافقهم.

ووقع الحادث قرب أحد أكثر الشوارع السياحية ازدحاماً في برلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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