مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في حادثة إطلاق النار قرب المتحف اليهودي بواشنطن..وأمريكا وإسرائيل تدينان الحادثة، وترمب يصفها بمعاداة السامية، ويقول: لا مكان للتطرف والكراهية في بلادنا.

جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران ستعقد في روما أعلن عنها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده لم تقرر بعد هل ستشارك أم لا.

موسكو تنفي عرقلة عملية السلام مع كييف. مؤكدة أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات، عندما سئلت حول احتمال استضافتها في الفاتيكان.