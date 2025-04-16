وقال بارزاني في تصريحات خلال منتدى بمدينة السليمانية العراقية، الأربعاء، إن تطورات جيوسياسية كبيرة تشهدها المنطقة من شأنها أن تغيّر طبيعة العلاقات الدولية.

وأكد أن هناك تطورات تجري في المنطقة من أجل تحقيق السلام، مستشهداً بدعوة زعيم "PKK" الإرهابي عبد الله أوجلان، المسجون مدى الحياة في تركيا، إلى حل جميع المجموعات التابعة للتنظيم وإنهاء أنشطته الإرهابية.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، دعا أوجلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"PKK" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً.

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث القنصل التركي في أربيل أرمان توبتشو، مع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم شمالي العراق، التطورات الراهنة على الساحة السياسية.

وأفادت القنصلية العامة التركية بأربيل، في منشور على إكس، الأربعاء، بأن توبتشو وطالباني بحثا التطورات السياسية في الإقليم وعلى رأسها مساعي تشكيل الحكومة.

وأضافت أن الجانبين "تبادلا أيضاً وجهات النظر إزاء القضايا المدرجة على جدول الأعمال المشترك" بين أنقرة والإقليم.