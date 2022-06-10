سياسة
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هجوم آخر في أمريكا.. مقتل 3 بالرصاص في هجوم على مصنع بولاية ماريلاند
قتل ثلاثة على الأقل وأصيب رابع بجروح خطيرة إثر فتح مسلح النار بمنشأة تصنيع خرسانة شمال ولاية ماريلاند الأمريكية الخميس قبل أن تعتقله الشرطة بعد تبادل إطلاق نار. والواقعة هي الأحدث بسلسلة عمليات إطلاق نار عشوائية بالولايات المتحدة.
هجوم آخر في أمريكا.. مقتل 3 بالرصاص في هجوم على مصنع بولاية ماريلاند
وقع إطلاق النار بمصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرغ بولاية ماريلاند / AP
10 يونيو 2022

فتح مسلح النار في منشأة تصنيع شمال ولاية ماريلاند الأمريكية يوم الخميس مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطيرة قبل أن تعتقل الشرطة المسلح بعد تبادل لإطلاق النار.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة واشنطن إن المهاجم الذي لم يُكشف عن هويته بعد أصيب هو وشرطي في تبادل لإطلاق النار. ونقل كلاهما إلى مستشفى محلي.

وأحجمت المتحدثة عن الإفصاح عن ملابسات الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي تعانيها الولايات المتحدة.

وقع إطلاق النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرغ بولاية ماريلاند.

وصرح متحدث باسم الشركة بأنها تتعاون مع السلطات في تحقيقها، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد تفاصيل.

تورد الشركة معدات تصنيع الخرسانة لعملاء في أكثر من 100 دولة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وفي أواخر الشهر الماضي فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاماً النار داخل مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل 19 تلميذاً ومعلمتين.

وأشعلت وقائع القتل في أوفالدي وإطلاق نار عشوائي في متجر بقالة في بافالو بنيويورك أسفر عن سقوط عشرة قتلى، جهوداً جديدة في الكونغرس الأمريكي لسن قوانين اتحادية أكثر صرامة لحيازة الأسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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